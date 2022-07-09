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НБУ за останній тиждень продав з резервів ще майже мільярд доларів

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Україна, Субота 09 липня 2022 08:28
НБУ за останній тиждень продав з резервів ще майже мільярд доларів Фото: НБУ продав з резервів 962 млн доларів (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 4 по 8 липня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 969,80 млн доларів і купив 7,60 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 962,20 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, НБУ збільшив продаж валюти з резервів у порівнянні з минулим тижнем, коли центробанк продав 979,55 млн доларів

З початку року НБУ купив на міжбанку 1862,20 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 14 111,47 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 12249,27 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 10 травня припинив проведення щоденних безготівкових операцій з купівлі-продажу валюти в євро і проводитиме такі операції виключно в доларах США.

До початку повномасштабного нападу Росії на Україну центробанк проводив операції з купівлі-продажу валюти з банками тільки в доларах США.

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