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НБУ за останній місяць збільшив продаж валюти з резервів

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Україна, Четвер 01 вересня 2022 08:40
НБУ за останній місяць збільшив продаж валюти з резервів Фото: НБУ в серпні продав на міжбанку 1,3 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом серпня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 311,7 млн доларів і продав 1 641,4 млн доларів. Негативне сальдо склало 1 329,7 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, НБУ знову збільшив продаж валюти на міжбанку в порівнянні з липнем, коли центробанк продав 1 195,0 млн доларів.

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 3 210,7 млн доларів, продав 18 646,7 млн доларів. Негативне сальдо склало 15 436,0 млн доларів.

НБУ за останній місяць збільшив продаж валюти з резервів

Ситуація на міжбанку почала змінюватися на краще після того, як 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс на 25% з 29,25 до 36,57 грн/Долар. За цим курсом НБУ купує і продає валюту на міжбанку.

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