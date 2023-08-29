НБУ ослабил валютные ограничения: как это повлияет на курс доллара

В частности, НБУ с 29 августа разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в размере 50 тысяч гривен без дополнительных обязательств.

Кроме того, НБУ увеличил со 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен ежемесячный лимит на покупку безналичной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев, после чего эту валюту можно снять наличными. Операции будут проводиться по курсу, установленному банками.

Валютные ограничения и разрешение на покупку безналичной валюты

НБУ с начала войны запретил банкам продавать безналичную валюту населению. Однако с 21 июля 2022 года регулятор немного ослабил ограничения и разрешил покупать валюту на 50 тысяч гривен, но при условии дальнейшего вложения ее на депозит сроком от трех месяцев без возможности досрочного расторжения. Затем лимит был увеличен до 100 тысяч гривен.

Банки продают населению доллары по межбанковскому курсу, который поддерживается за счет интервенций НБУ. Это официальный курс 36,57 гривны за доллар плюс 1%. Впрочем, банки могут взимать еще и дополнительные комиссии. Поэтому купить валюту можно по курсу, близкому к 37,50 гривен.

Этот инструмент был популярен во второй половине 2022 года, поскольку курс на наличном рынке достиг 41-42 гривен за доллар. Выгода от размещения на депозит достигала 10%. Однако затем курс начал снижаться и в феврале-марте 2023 упал ниже 40 гривен. Поэтому население начало снимать доллары с депозитов и обналичивать.

Начиная с мая 2023 года, население больше снимает безналичную валюту, чем размещает на депозиты.

Курс доллара

В июне-июле курс доллара упал до уровня 37,30-37,50, потому эти операции окончательно потеряли смысл. В августе курс вырос на 1 гривну до уровня 38,50 гривен. Поэтому покупка безналичной валюты снова может быть прибыльной для населения.

Банки могут покупать безналичную валюту у НБУ по курсу 36,93 гривен за доллар. Затем они добавят свою комиссию и смогут продавать населению валюту по курсу, близкому к 37,50 гривен. В итоге курс на наличном валютном рынке снова может упасть до этого уровня.