НБУ порахував чисті втрати держбюджету від зміцнення гривні

Через укріплення курсу гривні чисті втрати державного бюджету (за вирахуванням економії на боргових виплатах та витратах) у 2019 році становили близько 23 млрд грн або 2,3% доходів державного бюджету. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" (лютий 2020 року) Національного банку України (НБУ).

Як зазначається у звіті, вплив ревальвації гривні на бюджетну сферу неоднозначний - доходи з імпорту нижчі, але є економія на валютних видатках та вигоди від поліпшення сприйняття ризиків інвесторами.

"Зміцнення гривні дійсно негативно позначається на надходженнях до бюджету, оскільки частка податків, пов’язаних з імпортом, сягає майже 40% від загальних доходів державного бюджету. За оцінками НБУ, зміцнення гривні пояснює лише близько половини недовиконання плану податкових надходжень", - йдеться у звіті.

За даними НБУ, решта втрат зумовлена:

нереалізацією інших макроекономічних припущень та прогнозів, на яких ґрунтувався бюджет - падіння обсягів виробництва підакцизних товарів (тютюнових виробів), обсягів видобутку газу, нижча ціна на імпортований природний газ та нижчі темпи зростання імпорту;

уведенням пільг з ПДВ для імпорту обладнання ВДЕ, які не були враховані під час розроблення бюджету на 2019 рік; погашенням залишку з невідшкодованого за попередній рік ПДВ на початку року; імпортом газу в режимі "митного складу".

З іншого боку, через міцніший фактичний обмінний курс порівняно із закладеним у бюджет виникає економія на боргових валютних виплатах та витратах бюджету на імпортовані товари та послуги (наприклад, на закупівлі ліків), нагадали в НБУ.

"Зміцнення гривні мало й позитивні наслідки для бюджетного сектору. Разом із виваженою фіскальною політикою воно сприяло швидшому зниженню державного та гарантованого державою боргу до ВВП. Цей показник впливає на сприйняття ризиків зовнішніми інвесторами та формування суверенних рейтингів. Це сприяло припливу зовнішніх портфельних інвестицій до державного сектору, що, у свою чергу, дало змогу знизити вартість обслуговування гривневого державного боргу, подовжити його строковість та поліпшити валютну структуру. Також завдяки поліпшенню сприйняття інвесторами та м’яким фінансовим умовам рекордними у 2019 році були зовнішні боргові залучення реального сектору", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними НБУ, чисті втрати підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК) у 2019 році від зміцнення курсу гривні до долара були в кілька разів меншими порівняно з втратами від зниження цін.

Як повідомляло РБК-Україна, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2019 року склали 998,2 млрд грн, що на 3,4% або на 35,3 млрд грн менше плану (1 033 млрд грн).