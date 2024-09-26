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В НБУ посчитали, как повышение налогов повлияет на цены в Украине

Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Планируемое в Украине повышение налогов будет оказывать почти нулевое влияние на инфляцию. Увеличение налогов с граждан компенсируется расходами из бюджета.

Об этом сказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Центру экономической стратегии .

Николайчук отметил, что НБУ фактически проводил такую оценку и она была отражена в июльском "Инфляционном отчете". В нем отмечалось, что могут быть дополнительные эффекты на инфляцию в случае повышения ставок на отдельные налоги, например, на НДС.

"В то же время в том пакете, который ушел в парламент, мы делаем вывод, что большинство налоговых инициатив будут иметь преимущественно близкое к нейтральному влияние на цены", - сказал он.

По его словам, это объясняется тем, что из-за повышения налогообложения доходов дополнительные бюджетные ресурсы будут возвращаться в экономику, соответственно, не создавая значительного дополнительного давления на спрос и цены.

Повышение налогов

Напомним, Верховная Рада одобрила проект изменений в Налоговом кодексе в первом чтении. Планируется, что после принятия в целом налоги повысят с 1 октября.

Проект закона в целом даст дополнительный ресурс государственному бюджету в 2024 году на 58 млрд гривен и 137 млрд гривен в 2025 году, в основном за счет повышения военного сбора с граждан.

В частности, предлагается:

  • Повышение военного сбора по всем доходам граждан с 1,5% до 5%.
  • Установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц).
  • Установление военного сбора в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы.
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