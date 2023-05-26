В НБУ предупредили о наиболее распространенных мошеннических схемах с платежными картами

"Их можно было избежать, помня и соблюдая правила безопасного использования платежных карт и интернет-банкинга. Хотя банки постоянно усиливают меры безопасности, чтобы уберечь средства клиентов, мошенники также постоянно изобретают, как по-новому обмануть клиента и выманить реквизиты карты", - отметил он.

По его словам, в то время как технологии платежного мошенничества во время войны остаются прежними, сценарии появились новые.

Наиболее распространенная среди новых - это фейковая социальная помощь от государственных или международных организаций. С середины 2022 года по сей день по нему наблюдается наибольшая активность.

Фишинговые сайты

По данным НБУ, ежедневно в Украине по ссылкам на мошеннические фишинговые сайты переходят в среднем 10 000 - 15 000 граждан. Все эти люди - потенциальные жертвы аферистов.

Используя вредоносные фишинговые ресурсы, злоумышленники пытаются обмануть граждан и получить доступ к их финансовым данным. Такие сайты в основном стилизованы под правительственные порталы, Дію, Є-Допомогу, под сайты украинских банков, международных организаций и известных платежных сервисов, сообщил Шабан.

"Человек, не осознавая, что это фейковый сайт, оставляет на нем информацию, которую не следует разглашать (например, CVV-код, пин-код, логин и пароль для входа в интернет-банкинг и т.д.). После этого злоумышленники просто воруют его деньги со счетов, или психологически давят на человека, требуя его сделать платеж в пользу мошенников и т.д.", - отметил замглавы НБУ.

В 2022 году НБУ выявил более 4500 таких фишинговых ресурсов. В то же время с начала 2023 года и по сей день уже обнаружено более 11 000 подобных мошеннических доменов. В среднем каждый день выявляется более 100 таких мошеннических ресурсов.

"Операторами этих мошенничеств в большинстве своем являются группировки из России. Приблизительно две трети из выявленных нами фишинговых сайтов (68%) происходят из РФ. То есть, кроме военной агрессии, против нас продолжается гибридная война в виртуальном пространстве с привлечением кибергрупп из России". Это понятно из текстов таких мошеннических сообщений, часто некорректно переведенных, в которых встречается много русизмов, неправильно употребленных слов", - добавил Шабан.