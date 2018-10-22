НБУ знизив довідковий курс долара до 28,08 грн/долар

Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Курс долара впав на 10 копійок

Довідкове значення курсу долара на 22 жовтня склало 28,08 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0833 гривень за долар, що на 10 копійок нижче, ніж встановлений 19 жовтня (28,1847 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 19 жовтня курс долара знизився в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 7 копійок до 28,09 грн/долар, курс купівлі знизився на 7 копійок - до 28,07 гривень за долар. Курс євро у продажу збільшився на 7 копійок до 32,42 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 4 копійки - до 28,18 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 5 копійок до 27,98 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки - до 32,56 гривень за євро.