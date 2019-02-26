НБУ знизив довідковий курс долара

Курс долара знизився на 2 копійки

Справочное значение курса доллара на 26 февраля составило 26,97 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,9784 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже, чем установленный 25 февраля (26,9986 за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 26 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 7 копеек до 27,00 грн/доллар, курс в покупке до 26,97гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 30,65 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 27,05 гривен за доллар, в покупке на 5 копейки до 26,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,78 гривен за евро.