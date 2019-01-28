НБУ знизив довідковий курс долара

Курс долара впав на 4 копійки

Справочное значение курса доллара на 28 января составило 27,78гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7886 гривен за доллар, что на 3 копейки выше, чем установленный 25 января (27,8241 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 28 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 27,79 грн/доллар, курс в покупке до 27,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 31,65 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 27,89 гривен за доллар, в покупке снизился на 5 копеек до 27,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 31,84 гривен за евро.