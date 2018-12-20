Курс долара знизився на міжбанку

Фото: колаж (Pіxabay)

Долар подешевшав на 1 копійки

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 20 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 27,64 грн/долар, курс купівлі до 27,62 гривень за долар. Курс євро у продажу знизивя на 1 копійку до 31,60 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,6200 - 27,6400 грн/долар, євро 31,5779 - 31,6008 грн/євро, російський рубль 0,4090 - 0,4096 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,6200 27,6400

EUR/UAH 31,5779 31,6008

RUB/UAH 0,4090 0,4096

Нагадаємо, 19 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в 27,6400 - 27,6600 грн/долар, євро 31,5952 - 31,6153 грн/євро, російський рубль 0,4084 - 0,4090 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,71 грн/долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 грудня встановлено на такому рівні: 2771,7006 гривень за 100 доларів (-13,0937 гривень).