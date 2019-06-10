НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,92%

Національний банк України (НБУ) на 10 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,92% до 354,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 10 червня встановлено наступні курси банківських металів:

Золото - 354866,71 грн за 10 тройських унцій (-3289,91 грн або на -0,92%);

Срібло - 3977,39 грн за 10 тройських унцій (+1,00 грн);

Платина - 213297,68 грн за 10 тройських унцій (-8297,75 грн);

Паладій - 356648,62 грн за 10 тройських унцій (-4013,35 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.