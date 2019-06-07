НБУ знизив курс золота

Золото подешевшало на 0,58%

Національний банк України (НБУ) на 7 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,58% до 358,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 7 червня встановлено наступні курси банківських металів:

Золото - 358156,62 грн за 10 тройських унцій (-2100,77 грн або на -0,58%);

Срібло - 3976,39 грн за 10 тройських унцій (+12,28 грн);

Платина - 221595,43 грн за 10 тройських унцій (+1845,83 грн);

Паладій - 360661,97 грн за 10 тройських унцій (-2086,45 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.