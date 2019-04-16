НБУ знизив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 16 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,37% до 344,9 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 16 квітня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 344980,3 грн за 10 тройських унцій (-1271,55 грн або на -0,37%);

Срібло - 4038,96 грн за 10 тройських унцій (-10,86 грн);

Платина - 241023,73 грн за 10 тройських унцій (+1133,16 грн);

Паладій - 365959,28 грн за 10 тройських унцій (-2425,01 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.