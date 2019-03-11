НБУ знизив курс золота

Золото подешевшало на 0,28%

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,28% до 339,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 11 марта установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 339470,24 грн за 10 тройских унций (-958,08 грн или на -0,28%);

Серебро - 3983,44 грн за 10 тройских унций (-17,86 грн);

Платина - 218502,3 грн за 10 тройских унций (-3939,29 грн);

Палладий - 398476,42 грн за 10 тройских унций (-4301,75 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.