НБУ знизив курс золота

Золото подешевшало на 1,01%
Национальный банк Украины (НБУ) на 7 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,01% до 340,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 6 марта установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 340428,32 грн за 10 тройских унций (-3468,21 грн или на -1,01 %);
Серебро - 4001,3 грн за 10 тройских унций (-55,88 грн);
Платина - 222441,59 грн за 10 тройских унций (-3432,86 грн);
Палладий - 402778,17 грн за 10 тройских унций (-10968,16 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.