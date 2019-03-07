НБУ знизив курс золота

Золото подешевшало на 1,01%

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,01% до 340,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 6 марта установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 340428,32 грн за 10 тройских унций (-3468,21 грн или на -1,01 %);

Серебро - 4001,3 грн за 10 тройских унций (-55,88 грн);

Платина - 222441,59 грн за 10 тройских унций (-3432,86 грн);

Палладий - 402778,17 грн за 10 тройских унций (-10968,16 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.