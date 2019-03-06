НБУ знизив курс золота

Золото подешевшало на 0,43%

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,43% до 343,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 6 марта установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 343896,53 грн за 10 тройских унций (-1488,75 грн или на -0,43%);

Серебро - 4057,18 грн за 10 тройских унций (-117,11грн);

Платина - 225874,45 грн за 10 тройских унций (-5643,28 грн);

Палладий - 413746,33 грн за 10 тройских унций (-2878,27 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.