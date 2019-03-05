НБУ знизив курс золота

Золото подешевшало на 1,85%

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,85% до 345,3 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 5 марта установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 345385,28 грн за 10 тройских унций (-6496,69 грн или на -1,85%);

Серебро - 4174,29 грн за 10 тройских унций (-73,97 грн);

Платина - 231517,73 грн за 10 тройских унций (-2452,42 грн);

Палладий - 416624,6 грн за 10 тройских унций (+1871,55 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.