НБУ знизив курс золота

Золото подешевшало на 1,16%

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,16% до 351,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 4 марта установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 351881,97 грн за 10 тройских унций (-4122,83 грн или на -1,16%);

Серебро - 4248,26 грн за 10 тройских унций (-11,60 грн);

Платина - 233970,15 грн за 10 тройских унций (+832,60 грн);

Палладий - 414753,05 грн за 10 тройских унций (-3712,74 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.