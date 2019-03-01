НБУ знизив курс золота

Золото подешевшало на 0,57%

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,57% до 356 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 1 марта установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 356004,8 грн за 10 тройских унций (-2040,72 грн или на -0,57%);

Серебро - 4259,86 грн за 10 тройских унций (-13,09 грн);

Платина - 233137,55 грн за 10 тройских унций (+2889,27 грн);

Палладий - 418465,79 грн за 10 тройских унций (+2777,22 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.