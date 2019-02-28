НБУ знизив курс золота

Золото подешевшало на 0,05%

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,05% до 358 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 28 февраля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 358045,52 грн за 10 тройских унций (-162,36 грн или на -0,05%);

Серебро - 4272,95 грн за 10 тройских унций (-32,13 грн);

Платина - 230248,28 грн за 10 тройских унций (+86,46 грн);

Палладий - 415688,57 грн за 10 тройских унций (+3394,01 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.