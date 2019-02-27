НБУ знизив курс золота

Золото подешевшало на 0,15%

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,15% до 358,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 27 февраля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 358207,88 грн за 10 тройских унций (-538,42 грн или на 0,15%);

Серебро - 4305,08 грн за 10 тройских унций (+21,66 грн);

Платина - 230161,82 грн за 10 тройских унций (+6139,38 грн);

Палладий - 412294,56 грн за 10 тройских унций (+12293,04 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.