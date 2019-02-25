НБУ знизив курс золота

Золото подешевшало на 0,90%

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,90% до 357,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 25 февраля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 357236,41 грн за 10 тройских унций (-3262,20 грн или на -0,90%);

Серебро - 4329,87 грн за 10 тройских унций (0,00 грн);

Платина - 221961,62 грн за 10 тройских унций (0,00 грн);

Палладий - 400126,39 грн за 10 тройских унций (-2482,82 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.