НБУ знизив курс золота

Золото подешевшало на 0,53%

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,53% до 352,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 8 февраля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 352250,87 грн за 10 тройских унций (-1881,98 грн или на 0,53%);

Серебро - 4240,71 грн за 10 тройских унций (-37,14 грн);

Платина - 220797,08 грн за 10 тройских унций (-847,72 грн);

Палладий - 371499,84 грн за 10 тройских унций (+204,35 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.