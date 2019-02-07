НБУ знизив курс золота

Золото подешевшало на 0,97%

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,97% до 354,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 7 февраля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 354132,85 грн за 10 тройских унций (-3483,47 грн или на 0,97%);

Серебро - 4277,85 грн за 10 тройских унций (-7,29 грн);

Платина - 221644,8 грн за 10 тройских унций (-436,57 грн);

Палладий - 371295,49 грн за 10 тройских унций (+615,56 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.