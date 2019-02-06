НБУ знизив курс золота

Золото подешевшало на 0,53%

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,53% до 357,6 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 6 февраля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 357616,32 грн за 10 тройских унций (-1908,28 грн или на 0,53%);

Серебро - 4285,14 грн за 10 тройских унций (-105,39 грн);

Платина - 222081,37 грн за 10 тройских унций (-4164,09 грн);

Палладий - 370679,93 грн за 10 тройских унций (-4476,18 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.