НБУ знизив курс золота

Золото подешевшало на 1,27%

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,27% до 359,5тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 5 февраля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 359524,6 грн за 10 тройских унций (-4615,47 грн или на 1,27%);

Серебро - 4390,53 грн за 10 тройских унций (-41,46 грн);

Платина - 226245,46 грн за 10 тройских унций (-110,02 грн);

Палладий - 375156,11 грн за 10 тройских унций (-5319,61 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.