НБУ знизив курс золота

Золото подешевшало на 0,75%

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,75% до 364,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 4 февраля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 364140,07 грн за 10 тройских унций (-2734,13 грн или на 0,75%);

Серебро - 4431,99 грн за 10 тройских унций (+17,02 грн);

Платина - 226355,48 грн за 10 тройских унций (+1098,88 грн);

Палладий - 380475,72 грн за 10 тройских унций (+7637,22 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.