НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,68%

Національний банк України (НБУ) на 24 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,68% до 355,9 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 24 січня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 355965,01 грн за 10 тройських унцій (-2426,77 грн або на 0,68%);

Срібло - 4227,59 грн за 10 тройських унцій (-29,31 грн);

Платина - 219690,44 грн за 10 тройських унцій (-2918,35 грн);

Паладій - 370398,64 грн за 10 тройських унцій (-7032,05 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.