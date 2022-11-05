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НБУ смягчил ряд валютных ограничений: что изменилось

Фото: НБУ несущественно смягчил валютные ограничения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины уточнил некоторые инструменты валютного регулирования. НБУ учитывал в частности запросы граждан, бизнеса, волонтеров и государственных органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Так, с 5 ноября 2022 года внесены изменения по следующим вопросам:

Приобретение товаров за границей для поддержки обороноспособности Украины

Дополнен тепловизорами и рядом других приборов перечень товаров оборонного назначения для приобретения которых волонтеры - физические лица могут рассчитываться гривневыми платежными карточками за границей без ограничений, а физические лица могут покупать валюту и переводить ее за границу (в пределах ежемесячного лимита в 400 тыс. грн).

В соответствующий перечень также входят: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи;

Деятельность украинских экспортеров

НБУ создал условия, чтобы украинские экспортеры могли участвовать в тендерах по поставке товаров нерезидентам. Так, с 5 ноября банки фактически получили возможность предоставлять тендерные гарантии на эти операции.

"Соответствующие изменения улучшат условия ведения бизнеса для украинских производителей, поскольку тендерные гарантии применяются для выхода на новые рынки и поиска новых экспортных возможностей", - говорится в сообщении.

Использование иностранной валюты благотворительными фондами

Банки не будут учитывать остатки средств в иностранной валюте на счетах благотворительных фондов и не будут требовать продажи и/или использования наличной валюты при удовлетворении заявок на покупку иностранной валюты для оплаты импортных контрактов. Это решение принималось, учитывая, что иностранная валюта может поступать на счета благотворительных фондов как помощь с целевым назначением.

"Соответствующие изменения не будут оказывать значительного влияния на международные резервы и принимались, учитывая важное значение благотворительных фондов, в частности в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 6 сентября 2022 года для расчетов в иностранной валюте юридические лица должны сначала использовать наличную у них иностранную валюту, а дальше, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины.

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