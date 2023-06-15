НБУ смягчил часть валютных ограничений

Национальный банк Украины смягчил часть валютных ограничений. С 16 июня украинские заемщики смогут погашать некоторые свои обязательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

НБУ предоставляет разрешение резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам, которые:

обеспечены гарантией или поручительством международной финансовой организации;

предоставлены с участием иностранного экспортно-кредитного агентства или иностранного государства через уполномоченное им учреждение или через иностранное юридическое лицо, среди акционеров которых есть иностранное государство или иностранный государственный банк.

По оценкам НБУ, благодаря смягчению объем поступления новых кредитных средств в Украину значительно превысит их отток.

"Предоставление возможности переводить за границу средства для погашения отдельных категорий внешних кредитов и ссуд улучшит условия привлечения средств в Украину. Кроме того, такие изменения будут способствовать расширению возможностей международных партнеров направлять финансирование на восстановление украинской экономики", - говорится в сообщении.