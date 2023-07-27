НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины на 2023 год

Согласно обновленному прогнозу, в 2024 году экономика вырастет на 3,5% (ранее прогнозировался рост на 4,3%). В 2025 году рост ВВП составит 6,8% (предыдущий прогноз - 6,4%).

Как отметил Пышный, оживление экономики продолжалось во ІІ квартале как в производственных секторах, так и в секторе услуг. "Учитывая это, НБУ умеренно повысил прогноз роста реального ВВП в 2023 году - с 2,0% до 2,9%", - сказал он.

В дальнейшем экономический рост ускорится, учитывая предположение прогноза НБУ о снижении рисков безопасности в середине 2024 года.

"Экспорт будет возобновляться активнее после налаживания морской логистики и прекращения обстрелов инфраструктуры. Постепенный возврат мигрантов будет способствовать оживлению потребительского спроса, а инвестиции существенно возрастут на этапе восстановления страны. Весомую роль в стимулировании экономики и в дальнейшем будет играть мягкая политика - будет играть мягкая - будет играть мягкая - будет играть мягкая - будет играть мягкая - будет играть мягкая - будет играть мягкая и продолжающаяся дефицитность". в поддержке обороноспособности и экономического восстановления", - сказал Пышный.

Учитывая это, НБУ прогнозирует рост реального ВВП в 2024 году на 3,5%, а в 2025 году - на 6,8%.

ВВП Украины

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины за 2022 год составило 29,1%.

Прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,2% заложен в государственный бюджет на 2023 год в сентябре прошлого года и с тех пор не изменялся.

В апреле НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины в 2023 году с 0,3 до 2,0%. В НБУ отмечали, что со следующего года восстановление экономики будет ускоряться благодаря снижению рисков безопасности и послевоенному восстановлению.

В то же время, МВФ прогнозирует рост экономики Украины в 2023 году на 1-3%. ЕБРР прогнозирует рост на 1%, Всемирный банк – на 0,5%. Все международные организации отмечают высокую неопределенность относительно прогнозов.