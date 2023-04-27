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НБУ улучшил прогноз по экономке Украины на 2023 год

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2023 году на 2,0%. В январе НБУ прогнозировал рост на 0,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Учитывая быстрое восстановление энергетической системы, а также мягкую фискальную политику прогноз экономического роста в 2023 году улучшен с 0,3% до 2,0%", - сказал он.

По его словам, при реализации предположений о ситуации с опасностью существенных дефицитов электроэнергии в дальнейшем не предусматривается, за исключением локальных и ситуативных дефицитов во втором полугодии.

В то же время, увеличение расходов бюджета на фоне значительных объемов международной финансовой помощи поддержит экономическую активность и потребление, добавил Пышный.

Согласно обновленному прогнозу, в 2024 году экономика вырастет на 4,3% (ранее прогнозировался рост на 4,1%). В 2025 году рост ВВП составит 6,4% (предыдущий прогноз - 6,4%).

Напомним, Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта Украины за 2022 год. Реальный ВВП сократился на 29,1%.

Напомним, Международный валютный фонд обновил прогноз экономики Украины на 2023-2027 годы. По оценкам МВФ, в 2022 году валовой внутренний продукт Украины сократился на 30,3%. На 2023 год прогнозируется от падения на 3,0% до роста на 1,0%.

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