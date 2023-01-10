В НБУ пока не видят оснований для банкротства и национализации бывшего Альфа-банка

"На сегодняшний день, с точки зрения закона о банках и банковской деятельности, мы не видим пока признаков, которые бы угрожали платежеспособности Альфа-Банка", - сказала она.

По ее словам, по закону национализация системно важного банка возможна только в том случае, когда этот банк будет признан неплатежеспособным.

"То есть этот банк потеряет платежеспособность… и во избежание потрясений на финансовом рынке в период военного положения может НБУ выйти с предложением в Кабинет министров по национализации", - пояснила Рожкова.