НБУ показал, как украинские беженцы тратят деньги в разных странах Европы

Как тратили деньги украинцы в странах Европы с начала войны

Польша

В течение восьми месяцев годового периода с марта 2022 по март 2023 года ежемесячные объемы снятия наличных украинцами превышали объемы безналичной оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных сетях. То есть, в течение первого года войны украинцы в Польше преимущественно использовали "кэш".

И только в марте 2023-го объемы снятия наличных резко уменьшились. Уже в апреле-июле снятие наличных по объемам составляло около пятой части сумм безналичных оплат.

Германия

Преобладание наличных операций над безналичными расчетами украинцев продолжалось до июля 2022-го, после чего доля безналичных расчетов стабильно превышает наличные.

Словакия

В Словакии в течение первого года полномасштабной войны происходили без преувеличения наличные "чудеса". В первые месяцы войны суммы снятия наличных в десять раз (!) превышали объемы безналичных расчетов. Так было ежемесячно с марта по июнь 2022-го. В июле - сентябре соотношение достигало 7 – 9 крат. Значительное преобладание наличных продолжалось до марта 2023 года, после чего доля безналичных расчетов "взяла верх" над наличными.

Румыния

Превышение наличных операций украинцев над безналичными расчетами в течение всего первого года войны фиксировалось в Румынии. И тоже до марта 2023 года. Правда соотношение наличных денег к безналичным здесь было более скромным – как правило двукратным.

Молдова

Превышение объемов снятия наличных над объемами безналичных операций украинцев здесь стабильно составляло два-три раза. И тоже… до марта 2023 года.

Литва

В течение семи месяцев 2022 года - с марта по сентябрь - наличные деньги превалировали в расчетах украинцев в Литве. Позже – безналичные расчеты взяли верх над наличными.

Грузия

В Грузии украинцы вплоть до апреля 2023 года предпочитали "кэш" над безналичными карточными расчетами. Соотношение в пользу наличных денег достигало 4 крат.

Черногория

До мая 2023 года украинские беженцы в этой стране также предпочитали наличные деньги. Преимущество могло составлять 2-3 раза.

Где наличные использовали меньше всего

Меньше всего наличности украинцы использовали в Ирландии, Швейцарии, Швеции и Люксембурге, отдавая абсолютное предпочтение безналичным операциям.

Как правило, преобладали безналичные расчеты над операциями по снятию наличных денег в таких странах: Великобритания, Франция, Бельгия, Португалия, Канада, Венгрия, Нидерланды, США, Австрия, Чехия, Турция.

Напомним, статистика Национального банка позволяет отследить, как изменились объемы и структура расходов украинцев за рубежом с начала полномасштабной войны.

Так, начиная с апреля 2023 года, общий уровень ежемесячных расходов украинцев за границей стабильно держится на уровне чуть выше 1,3 млрд долларов. В частности, ежемесячные расходы украинцев на личные цели превышают 1 млрд долларов.

Неприятным сюрпризом для Национального банка, и, вероятно, для большинства украинцев, стали многочисленные случаи валютных спекуляций в первые месяцы войны на фоне возможностей, возникших из-за значительной разницы официального и наличного курсов гривны. Речь идет о так называемом "карточном туризме".

Схема работала так: за рубежом с карт украинских банков снимались большие суммы наличной валюты после их конвертации с гривны по официальному курсу. После этого валюта завозилась в Украину и продавалась по наличному курсу, значительно превышавшему официальный. За счет курсовой разницы зарабатывались колоссальные деньги фактически "из воздуха".

По данным Национального банка, наибольшие объемы наличных денег снимались в Польше и других странах, имеющих общую границу с Украиной – Словакии и Румынии.