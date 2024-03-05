НБУ рассказал, как украинцы зарабатывали "карточным туризмом" в начале войны

Неприятным сюрпризом для Национального банка, и, вероятно, для большинства украинцев, стали многочисленные случаи валютных спекуляций в первые месяцы войны на фоне возможностей, возникших из-за значительной разницы официального и наличного курсов гривны. Речь идет о так называемом "карточном туризме".

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Сколько и на что тратят украинские беженцы за границей, и при чем здесь "карточный туризм" .

Как работала "схема"

Схема работала так: за рубежом с карт украинских банков снимались большие суммы наличной валюты после их конвертации из гривны по официальному курсу. После этого валюта завозилась в Украину и продавалась по наличному курсу, значительно превышавшему официальный. За счет курсовой разницы зарабатывались колоссальные деньги фактически "из воздуха".

По данным Национального банка, наибольшие объемы наличных денег снимались в Польше и других странах, имеющих общую границу с Украиной – Словакии и Румынии.

После коррекции официального курса гривны НБУ в июле 2022 года масштабы такого явления снизились, отмечают в центробанке.

"Меры НБУ, направленные на повышение привлекательности гривневых активов, калибровку валютных ограничений и введение специальных депозитных продуктов способствовали сужению спреда между официальным и наличным курсом. К тому же в марте 2023 года НБУ усилил эффективность мер финансового мониторинга и валютного надзора. В результате объемы снятия наличных средств с марта 2023 значительно сократились, прежде всего в пограничных странах - Польше, Словакии, Румынии", - констатируют в НБУ.

Напомним, статистика Национального банка позволяет отследить, как изменились объемы и структура расходов украинцев за рубежом с начала полномасштабной войны.

Так, начиная с апреля 2023 года, общий уровень ежемесячных расходов украинцев за границей стабильно держится на уровне чуть выше 1,3 млрд долларов. В частности, ежемесячные расходы украинцев на личные цели превышают 1 млрд долларов.

Также РБК-Украина напоминала украинцам правила перевозки наличных валютных ценностей через границу. Следует перечитать!