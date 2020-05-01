НБУ показав залежність інфляції від курсу долара

Національний банк України оприлюднив дані дослідження впливу обмінного курсу гривні до долара на споживчі ціни із січня 2014 року до грудня 2019 року. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ за квітень.

Відповідно до результатів, девальвація в 1% спричиняє зростання споживчих цін у середньому на 0,22%. Натомість унаслідок ревальвації в 1% ціни знижуються на 0,08%. Ефект майже повністю відчутний вже за 6 місяців.

Як зазначають в НБУ, інтервали отриманих оцінок для ревальвації є набагато ширшими порівняно з інтервалами для девальвації, що може бути причиною порівняно нетривалого досвіду посилення гривні, а отже, чутливості оцінок до специфікацій.

Водночас у разі надмірних девальваційних процесів, як у період із лютого до квітня 2015 року, ефект перенесення зростає до 0,45-0,50%.

Крім того, інфляційні очікування, які в Україні значно залежать від курсової динаміки, можуть бути одним із факторів асиметричності та нелінійності механізму перенесення. Наприклад, в умовах девальваційних очікувань фактична ревальвація гривні може не мати значного ефекту на зниження рівня цін.

У НБУ нагадують, що з 2014 року НБУ здійснює політику плаваючого обмінного курсу, яка передбачає, що обмінний курс може як послаблюватися, так і посилюватися залежно від фундаментальних умов. Однак задля забезпечення помірного впливу курсових коливань на цінову стабільність НБУ зберігає присутність на валютному ринку для згладжування надмірної волатильності.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно з лютим, виросли на 0,8%. При цьому в річному вимірі (до березня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,3% з 2,4% у лютому 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України запровадив державне регулювання цін на десять продовольчих товарів, на окремі ліки, дезінфікуючи засоби, а також на засоби індивідуального захисту.