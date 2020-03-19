НБУ показав процес знезараження гривневих банкнот від коронавірусу

Національний банк України з 11 березня почав відправляти гривневі банкноти на двотижневий карантин через пандемію коронавірусу. Про це сказав директор Центрального сховища Національного банку Віталій Брик, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Брик, уся готівка, яку НБУ отримує від банків, спочатку потрапляє на карантин.

"Ми не будемо цю готівку обробляти як мінімум упродовж 14 діб. Після цього ця готівка буде віддана на автоматизовані системи, які відсортують придатні і зношені банкноти. Зношені банкноти будуть знищені режимі онлайн. Придатна готівка буде упакована в термостійку плівку. Цей процес пакування передбачає проходження пачки банкнот через термотунель, де підтримується температура мінімум 160 градусів. Це вже додатковий шок для вірусів", - додав він.

Прес-служба НБУ оприлюднила відео, на якому продемонстрований весь процес обробки банкнот від коронавірусу.