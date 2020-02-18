НБУ показав проникнення банків за регіонами

Національний банк оприлюднив карту з кількістю банківських відділень по областях України. Про це йдеться в Огляді банківського сектора Національного банку України за лютий 2020 року.

За даними НБУ, кількість діючих структурних підрозділів банків за станом на 1 січня 2020 року склала 8002. Найбільше відділень працювало в Києві - 1091, що дає 37 відділень на 100 тис. населення, а також у Дніпропетровській області - 715 (22 відділення на 100 тис. населення).

За даними НБУ, в IV кварталі державні та іноземні банки активно скорочували мережу своїх відділень, в тому числі Ощадбанк (-144 структурних підрозділів). Приватні банки, навпаки, відкрили 5 нових відділень. За 2019 рік банки закрили 507 відділень, найбільше у Дніпропетровській області - 64.

Як відзначили в НБУ, у IV кварталі банки збільшили штати співробітників: держбанки - на 275, а приватні на 180 осіб. Іноземні банки скоротили 243 штатних співробітників. Всього в банках України працювало 133 тисяч штатних співробітників.

Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки України за 2019 рік отримали 59,6 млрд грн чистого прибутку, що в 2,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (22,3 млрд грн). За даними НБУ, доходи банків за 2019 рік зросли на 19,5% до 244,4 млрд грн, тоді як витрати - на 1,4% до 184,8 млрд грн. При цьому банки вдвічі скоротили відрахування в резерви (з 23,8 млрд грн до 11,8 млрд грн).

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року. Кількість діючих структурних підрозділів за 2019 рік зменшилась на 507 - з 8509 до 8002 відділень. Найбільше відділень раніше в державних "Ощадбанку" (2327) і "ПриватБанку" (1928). Далі з великим відривом йдуть приватні з іноземним капіталом "Райффайзен Банк Аваль" (496) та "УкрСиббанк" (284) і "Альфа-банк" (257).