НБУ підвищив офіційний курс вище рівня 31 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 19 копійок до 31,03 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 березня встановлено на такому рівні: 3103,6761 гривні за 100 євро (+19,0351 грн).

При цьому курс євро на 21 березня становить 3084,641 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 21 березня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 17 копійок до 31,32 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,15 - 30,95 (30,00 - 30,80 - 19 березня), продажу 30,90 - 31,35 (30,85 - 31,20 - 19 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,68 (30,58 - 19 березня), продажу - 31,15 (31,00 - 19 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 30,81 грн/євро. Курс покупки становить 30,77 грн/євро.