НБУ підняв офіційний курс євро вище 30 гривень

Національний банк України (НБУ) на 23 листопада 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,05 гривень за євро. Це на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 23 листопада встановлено на такому рівні: 30,0591 гривень за євро (+0,0795 грн). При цьому курс євро на 22 листопада становить 29,9796 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс зростає третій день поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 30,12 гривень за євро.. Курс євро в покупці становить 30,10 гривень за євро.