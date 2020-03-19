НБУ підвищив офіційний курс євро вище 30 гривень

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала ще на 30 копійок

Національний банк України (НБУ) на 20 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,09 гривень за євро, що на 30 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 20 березня, встановлений на такому рівні: 30,0934 гривень за євро (+0,2998 грн). При цьому курс євро на 19 березня становить 29,7936 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня 2020 року, на готівковому ринку у продажу курс євро знизився 63 копійки до 30,80 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,45 (29,62 - 18 березня), продажу - 30,80 (31,43 - 18 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 29 копійок до 30,08 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,00 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 20 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,80 гривень за долар, що на 54 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 березня, встановлений на такому рівні: 27,8025 гривень за 1 долар (+0,534 грн). При цьому курс долара на 19 березня становить 27,2685 гривень за 1 долар.