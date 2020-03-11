НБУ підвищив офіційний курс євро вище 29 гривень

Національний банк України (НБУ) на 12 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,04 гривень за євро, що на 25 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 12 березня встановлено на такому рівні: 29,0499 гривень за євро (+0,2583 грн). При цьому курс євро на 11 березня становить 28,7916 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня 2020 року, на готівковому ринку курс євро в порівнянні з початком торгового дня виріс на 39 копійок до 29,77 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,89 (28,62 - вранці 11 березня), продажу - 29,77 (29,38 - вранці 11 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 24 копійки до 29,12 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,08 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 12 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,62 гривень за долар, що на 31 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 березня встановлено на такому рівні: 25,6240 гривень за 1 долар (+0,3105 грн). При цьому курс долара на 11 березня становить 25,3135 гривень за 1 долар.