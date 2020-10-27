НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму з лютого 2018 року

Національний банк України (НБУ) на 28 жовтня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,55 гривень за євро. Це на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 жовтня встановлено на такому рівні: 33,5578 гривень за євро (+0,0670 грн). При цьому курс євро на 27 жовтня становить 33,4908 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро виріс до максимуму майже за три роки. Вище курс був 19 лютого 2018 року - 33,64 гривень за долар.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,55 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,54 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 28 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,36 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3655 гривень за 1 долар (+0,0303 грн). При цьому курс долара на 27 жовтня становить 28,3352 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає третій день поспіль після зниження минулого тижня.