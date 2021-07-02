ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ підняв офіційний курс долара ще на 15 копійок

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 02 липня 2021 07:45
НБУ підняв офіційний курс долара ще на 15 копійок Фото: курс долара виріс на 16 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 2 липня встановлений на рівні 27,38 гривень за долар. Офіційний курс долара зростає другий день поспіль після різкого падіння

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,3841 гривень за 1 долар (+0,1566 грн). При цьому курс долара на 1 липня становить 27,2275 гривень за 1 долар.

НБУ підняв офіційний курс долара ще на 15 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підняв офіційний курс долара ще на 15 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Нагадаємо, міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 1 липня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,29 гривень за долар, курс в покупці до 27,27 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу впав на 7 копійок до 32,34 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня незначне зростання курсу долара до гривні. долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара курс НБУ Курс гривні
NEWS
В Україні офіційно запровадили COVID-сертифікат: що міститиме та хто його отримає
В Україні офіційно запровадили COVID-сертифікат: що міститиме та хто його отримає
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні