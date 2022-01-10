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НБУ підняв курс євро до максимуму з кінця вересня

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,11 гривень за євро. Це на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 11 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 31,116 гривень за євро (+0,0065 грн). При цьому курс євро на 6 січня становить 31,1095 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро піднявся до максимуму з кінця вересня 2021 року. Вище курс був тільки 28 вересня - 31,1764 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 31,09 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,07 гривень.

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