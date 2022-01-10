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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

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Україна, Понеділок 10 січня 2022 17:10
Міжбанк закрився зростанням курсу долара Фото: курс долара виріс на 1 копійку до (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 10 січня 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,53 гривень за долар, курс в покупці до 27,51 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 31,09 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,5200 - 27,5300 грн/долар, євро 31,0725 - 31,0923 грн/євро, російський рубль 0,3656-0,3660 грн/рубль.

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 6 січня торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 27,5000 - 27,5200 грн/долар, євро 31,0447 - 31,0673 грн/євро, російський рубль 0,3573 - 0,3577 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,49 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім місяців. Вище курс був тільки 31 травня 2021 року - 27,5004 гривень за долар.

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