Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 10 січня 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,53 гривень за долар, курс в покупці до 27,51 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 31,09 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,5200 - 27,5300 грн/долар, євро 31,0725 - 31,0923 грн/євро, російський рубль 0,3656-0,3660 грн/рубль. Нагадаємо, 6 січня торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 27,5000 - 27,5200 грн/долар, євро 31,0447 - 31,0673 грн/євро, російський рубль 0,3573 - 0,3577 грн/рубль.