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НБУ підняв курс долара до максимуму з початку вересня

Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 24 листопада встановлено на рівні 26,86 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс до максимуму з початку вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 24 листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8604 гривень за 1 долар (+0,2016 грн). При цьому курс долара на 23 листопада становить: 26,6588 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 21 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 23 листопада 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 26,81 гривень за долар, курс в покупці до 26,79 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 3 копійки до 30,15 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,95 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

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