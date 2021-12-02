НБУ підняв курс долара до максимуму з кінця липня

Офіційний курс гривні до долара на 2 грудня встановлено на рівні 27,22 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з кінця липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2296 гривень за 1 долар (+0,0154 грн). При цьому курс долара на 1 грудня становить: 27,2142 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 1 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,18 гривень за долар, курс в покупці до 27,16 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 30,86 гривень за євро.

Однак потім курс долара різко виріс до рівня 27,30 гривень.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.