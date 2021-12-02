ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НБУ підняв курс долара до максимуму з кінця липня

Новость на русском →
Україна, Четвер 02 грудня 2021 06:15
НБУ підняв курс долара до максимуму з кінця липня Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 2 грудня встановлено на рівні 27,22 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з кінця липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2296 гривень за 1 долар (+0,0154 грн). При цьому курс долара на 1 грудня становить: 27,2142 гривень за 1 долар.

НБУ підняв курс долара до максимуму з кінця липня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підняв курс долара до максимуму з кінця липня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 1 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,18 гривень за долар, курс в покупці до 27,16 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 30,86 гривень за євро.

Однак потім курс долара різко виріс до рівня 27,30 гривень.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ Курс гривні
NEWS
П'ятий пакет санкцій проти Білорусі: Bloomberg дізнався, хто потрапив у список
П'ятий пакет санкцій проти Білорусі: Bloomberg дізнався, хто потрапив у список
DAILY
Андрій Єрмак: Атакуючи державу, олігархи загрожують самому існуванню України
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Андрій Єрмак: Атакуючи державу, олігархи загрожують самому існуванню України