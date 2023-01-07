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НБУ планирует выключить "печатный станок" и поощряет банки покупать гособлигации

Фото: НБУ хочет отказаться от эмиссионного финансирования бюджета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины предоставил возможность банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По оценкам НБУ, такой шаг будет способствовать более активному участию банков на первичном рынке ОВГЗ и избеганию соответственно эмиссионного финансирования дефицита бюджета в 2023 году и абсорбции части свободной ликвидности банковской системы.

Согласно решению, при формировании резервов во время нового периода их содержания, начинающегося с 11 января 2023 года, банки смогут включать в покрытие обязательных резервов бенчмарк-ОВГЗ с международным идентификационным номером (ISIN) UA4000227045. Соответствующие ценные бумаги впервые размещались Министерством финансов на первичном аукционе, состоявшемся 3 января 2023 года.

Напомним, НБУ с начала войны "напечатал" 400 млрд гривен. Эта сумма сопоставима с финансовой помощью от США (450 млрд гривен). В НБУ считают, что это основная причина девальвации гривны.

В государственном бюджете на 2023 год пока не предусмотрено эмиссионное финансирование за счет печати гривны НБУ.

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Национальный банк УкраиныОВГЗ